Atc, sindacati all’attacco: “Numeri aziendali fuori dalla realtà: il servizio regge su straordinari e riposi saltati”

“Leggendo le recenti dichiarazioni sulla stampa del direttore generale di Atc, Massimo Bellavigna, si ha l’impressione che esistano due aziende diverse: quella descritta negli uffici della dirigenza e quella che i lavoratori vivono ogni giorno sulla strada. Il direttore ha snocciolato una sequenza di cifre su organico e straordinari che ci ha lasciato sbalorditi; non sappiamo bene da quale “cilindro” siano usciti questi numeri, ma una cosa è certa: la realtà dei fatti racconta tutta un’altra storia”. Lo affermano in una nota stampa le segreterie e le Rsa dei sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cobas di Atc Esercizio, commentando le dichiarazioni rese dall’amministratore delegato nel corso della commissione consiliare di giovedì pomeriggio.

“Partiamo dall’organico. Da documenti interni ad Atc ai quali possiamo accedere senza dover chiedere autorizzazioni alla direzione ci risultano 281 autisti dei quali 13 stanno ancora frequentando il corso per conseguire la patente, di conseguenza saranno forse autisti nel prossimo futuro (scriviamo forse perché quando si scontreranno con la vita lavorativa quotidiana il numero presumibilmente diminuirà), arriviamo così alla cifra di 268, da questa andrebbero tolti ancora gli autisti che non possono guidare per motivazione di carattere medico e messi a fare altri lavori anche per mesi, siamo magnanimi e non li contiamo, ma dobbiamo tenere conto che il nostro – ricordano le cinque sigle di categoria – è un lavoro usurante, l’età pensionabile è stata prolungata e lo stato di salute dei colleghi sarà sempre di più impattante. Il problema, però, non è solo una questione di tabelline sbagliate. Il punto è che l’azienda si ostina a voler garantire un servizio tarato su 300 autisti avendone quasi 40 in meno. Il risultato? Un sistema in costante stato di emergenza che costringe gli autisti a pesanti straordinari e slittamenti dei giorni di riposo, ma anche questo non è sufficiente a coprire il servizio e si ricorre a tagli pesanti, come quelli subiti dalla linea 3”.

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