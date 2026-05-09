Bando per incentivare il commercio, “Insieme per Carcare”: “Poca sensibilità per le attività presenti”

Carcare. Il gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Carcare” perplesso sull’impostazione del “bando per il

commercio” istituito dall’Amministrazione guidata dal sindaco Rodolfo Mirri, dedicato alle nuove attività del centro storico.

“Il bando, ma soprattutto il suo finanziamento, è rimbalzato da un anno all’altro perdendo ad ogni salto la sua incisività come strumento per il rilancio del commercio. Inizialmente era prevista a bilancio una copertura economica di 100 mila euro, la stessa risulta ad oggi essere dimezzata, quasi a doverlo fare forzatamente per rispettare l’impegno elettorale preso – scrivono dall’opposizione – Tuttavia ciò che ci ha lasciati maggiormente perplessi è che non sia stato formulato per portare alcun vantaggio per le attività già operative nel tessuto commerciale, concentrandosi solo per presunte nuove ed oltretutto obbligandole a rimanere aperte sul territorio comunale per un periodo di 3 anni a fronte di un finanziamento a fondo perso di massimo 8 mila euro”.

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