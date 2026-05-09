Camogli: pino secolare del Cenobio condannato

Il pino ultracentenario dell’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli versa in condizioni assai preoccupanti. La problematica è iniziata anni fa e nonostante le cure si è aggravata a tal punto da portare la situazione da rischiosa a pericolosa. Il Cenobio ha provveduto a mettere in sicurezza il passaggio delle persone, ma ovviamente il problema va risolto. E l’abbattimento è inevitabile dato il notevole peso della pianta che poggia su una base cava.

Spiega Mauro Siri, direttore del Cenobio: “Purtroppo questo maestoso pino che per tanti anni abbiamo illuminato e che ci ha appagato l’occhio, tanto di giorno quanto di notte, è giunto a fine vita. In questo contesto il rischio si è trasformato in pericolo e l’abbattimento, per quanto doloroso, è l’unica soluzione. Nel maggio del 2017 l’agronoma Laura Ragozza aveva periziato che nei primi 2 metri basali era presente un’erosione da agenti cariogeni a seguito di un probabile fulmine avvenuto una sessantina di anni fa, con una marcescenza che l’università di Torino aveva diagnosticato come da Armillaria”.

» leggi tutto su www.levantenews.it