Camogli: San Fortunato, patrono dei pescatori in processione

Per un po’ di giorni la preoccupazione per un eventuale tempo brutto ha fatto consultare i siti meteo a tutti i camogliesi. Ma è andata bene. Si è potuta così vivere la Festa di San Fortunato, patrono dei pescatori; la ricorrenza più partecipata e “sentita”, oltre che attrazione per molte persone venute da fuori.

In avvio di serata, come vuole la tradizione, si è tenuta la processione religiosa anticipata dal Canto dei vespri nella basilica di Santa Maria Assunta. Poi con l’Arca del Santo, portata a braccia da 8 “portou” e guidata dal più esperto coi comandi “issa” e “possa”, si sono percorse le vie cittadine insieme al Cristo dell’oratorio dei Santi Prospero e Caterina. Ad accompagnarli don Danilo Dellepiane, arciprete della basilica, dom Francesco Pepe, priore del monastero del Benedettini Olivetani e don Davide Casanova, parroco di Ruta e San Rocco; la Banda “Città di Camogli”.

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