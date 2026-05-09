Carasco: ai Leudi la Festa della Mamma con scatti fotografici ricordo

Da ufficio stampa Centri Commerciali Coop Liguria

Questa domenica dalle 15.30 alle 18 al Centro Commerciale I Leudi a Carasco arriva lo scatto per mamme e……..nonne.

In occasione della Festa della Mamma si rinnova infatti la collaborazione con il Gruppo Fotografico Chiavari, fondato nel 1974 e protagonista di numerosi corsi e mostre.

Grazie alla professionalità di alcuni loro associati in un corner apposito si potranno scattare ricordi preziosi con la propria mamma e la nonna. Le foto verranno poi inviate via mail ai clienti dal Centro Commerciale I Leudi.

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