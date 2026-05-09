Chi è Enrico Barilari: il profilo del mister in pole per guidare il Vado in Serie C

Vado Ligure. I giorni che avvicinano alla Poule Scudetto sono anche quelli che stanno mettendo di fronte al Vado la scelta sull’allenatore che siederà nella prossima stagione in Serie C.

Giovedì è arrivata la comunicazione della separazione con Sesia, nella quale le parti si sono lasciate con grande serenità dimostrando molta stima e rispetto reciproco. Una conferma di tutto questo sta sicuramente nel fatto che ieri sera, in occasione del playout tra Entella e Carrarese, il tecnico piemontese e Mancuso erano in tribuna per vedersi insieme la partita. E con loro c’era anche Enrico Barilari, tra i candidati principali alla panchina vadese.

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