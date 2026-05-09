Chiosco della Morin, il Tar respinge il ricorso del Piccolo Faro: confermata la concessione a Tondo Gourmet

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha respinto l’istanza cautelare presentata dai gestori del Piccolo Faro contro l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale e nei confronti di Tondo Gourmet, nell’ambito della procedura per l’assegnazione della concessione demaniale del chiosco all’intersezione tra Passeggiata Morin e Molo Italia.

Con l’ordinanza pubblicata oggi, il tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensione del decreto con cui, il 3 aprile scorso, l’Autorità portuale aveva aggiudicato la concessione a Tondo Gourmet.

Nel provvedimento, il Tar rileva che, a un primo esame sommario della vicenda, “i vizi dedotti non appaiono assistiti dal necessario fumus boni juris” e sottolinea inoltre come non sia stata fornita dalla ricorrente la cosiddetta “prova di resistenza” rispetto alle irregolarità contestate.

In particolare gli avvocati Piera Sommovigo, Andrea Pizzinga e Micaela Bonfiglio hanno contestato il punteggio attribuito dall’Autorità di sistema portuale alla struttura presente nel progetto vincitore, la cui autorizzazione da parte degli enti di tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale sarebbe tutta da dimostrare.

I giudici amministrativi hanno però evidenziato la prevalenza dell’interesse pubblico “allo sfruttamento del bene demaniale secondo le risultanze della procedura selettiva”, ricordando che il progetto destinatario della concessione è stato ritenuto quello “più rispondente al proficuo utilizzo del bene demaniale”.

Per questo motivo il Tar ha ritenuto di dover consentire “la consegna del compendio demaniale alla controinteressata per consentirle di iniziare l’attività al più presto”.

Resta da capire adesso se con questo nuovo passaggio la vicenda si conclude o se i gestori dell’attuale Piccolo Faro ricorreranno al Consiglio di Stato per rimarcare le proprie ragioni.

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