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Sport

Coda saluta la Sampdoria: “Gran rammarico non avervi riportato in Serie A, rimarrete sempre nel mio cuore”

Coda saluta la Sampdoria: “Gran rammarico non avervi riportato in Serie A, rimarrete sempre nel mio cuore”

Sampdoria Vs Empoli

Reggio Emilia. Contro la Reggiana l’ultima partita in maglia Sampdoria per Massimo Coda. Schierato dall’inizio dopo Empoli, il bomber dei bomber della Serie B che ha raggiunto questo obiettivo proprio in maglia blucerchiata, saluta nel post partita il tifo sampdoriano.

Diciassette gol nella squadra genovese e il grande rammarico di non essere riuscito a riportarla in Serie A. Comprato proprio per essere una grande esperto del settore e della categoria, ha affrontato due anni difficili insieme ai suoi compagni di spogliatoio, aiutando a salvare la squadra in queste due annate particolarmente travagliate.

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