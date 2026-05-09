Corso Cavour torna bambina: giochi di legno, sorrisi e abbracci per la Festa della Mamma

“Mamma, giochiamo?” è la richiesta che ogni bambino ha fatto almeno una volta alla propria mamma. Questa semplice domanda è stata trasformata dalla Confcommercio spezzina in una giornata speciale in Corso Cavour, dove tantissime famiglie si sono ritrovate per divertirsi con i giochi in legno del Ludobus Legnogiocando. Un’immagine bellissima che ha visto protagonisti bambini di ogni età, mamme, papà e nonni, tutti riuniti per festeggiare insieme la Festa della Mamma. Tra le tante attrazioni proposte, i bimbi hanno potuto sfidarsi con labirinti, percorsi per biglie, puzzle geometrici, tiro a segno, tris, lancio degli anelli e persino flipper artigianali. Oltre al gioco, i bambini hanno appeso piccoli messaggi dedicati alle loro mamme, frasi semplici e dolcissime come “Mamma ti voglio tanto bene” o “Alla mia mamma dolce, un bacio”. La libreria Giunti ha letto ai più piccoli le storie interamente dedicate alla mamma.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo Terziario Donne Confcommercio La Spezia, in stretta collaborazione con il Comune della Spezia, l’associazione Legnogiocando e la libreria Giunti. “Siamo veramente soddisfatte del risultato raggiunto — dichiara la presidente Angela Torroni — Il nostro obiettivo era fare qualcosa di concreto per gli spezzini e allo stesso tempo omaggiare tutte le mamme. Vedere così tante persone di ogni età che giocano insieme ci dà una grande carica per il futuro. È stato bello vedere anche i negozi della città partecipare attivamente, proponendo sconti dedicati e laboratori creativi.”

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