Elezioni Levanto, la sfida finale: su Rlv la diretta del confronto pubblico tra Del Bello e Acerbi

Il confronto entra nel vivo e prepara il rush finale. In vista delle elezioni amministrative del 2026, Levanto si prepara a uno dei momenti più attesi della campagna elettorale: il dibattito pubblico tra i due candidati alla carica di sindaco, Luca Del Bello e Giambattista Acerbi. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale musicale Maresuoni con la collaborazione del Cinema Nuovo Roma e di RLV La Radio a Colori, rappresenta un’occasione concreta per i cittadini di conoscere da vicino programmi, visioni e priorità dei due sfidanti. A moderare l’incontro sarà Jacopo Defranchi, chiamato a guidare il dibattito e a stimolare il confronto sui temi centrali per il futuro della città: sviluppo, turismo, servizi e qualità della vita.

L’appuntamento è programmato per venerdì 15 maggio alle 20.55 presso il Cinema Nuovo Roma, in via Saragoni 6. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza possibilità di prenotazione. Per chi non potrà essere presente in sala, sarà comunque possibile seguire l’evento in diretta: sia in radio su RLV, sia in streaming video sulla pagina Facebook “MareSuoni” e sul canale YouTube dedicato. Un confronto diretto, dunque, che si annuncia decisivo per orientare il voto e offrire agli elettori gli strumenti necessari per una scelta consapevole. Levanto si avvicina così al momento delle urne con un passaggio chiave di partecipazione democratica.

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