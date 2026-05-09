Fionda di Legno, Paolo Ruffini ad Albenga: “Città meravigliosa. È un’isola che non c’è e consiglio a tutti di visitarla”

Albenga. Giornata speciale oggi, 9 maggio, ad Albenga dove è stato consegnato l’iconico premio della Fionda di legno 2026 all’artista Paolo Ruffini, giunto nella città delle torri in anticipo per visitare i caruggi e conoscere gli organizzatori dell’evento, gli inconfondibili “Fieui“.

“Sono lusingato, ringrazio Antonio Ricci di questo premio che è importantissimo, è un David di Donatello per me – ha dichiarato Ruffini ai microfoni di Ivg.it – Molto meglio. Un Oscar, ma meglio di un Oscar, è una fionda. Un Nobel. È un Nobel, questo Nobel che si dà alle persone che si spendono, ma non per la fragilità degli altri, attraverso la propria fragilità si fa qualcosa affinché gli altri ci si possano identificare. Quindi è un premio empatico. Con la fionda non si uccide nessuno, ma si infastidisce. E io che già sono livornese, figuratevi, ho già una base complessa geneticamente. Poi sono cresciuto formando il mio senso di comicità e di satira grazie ad Antonio, quindi sono soltanto fiero e sono onorato di essere un fiondatore. Si dice così?”.

» leggi tutto su www.ivg.it