Il maltempo incombe e l’evento “Gioca con la Mamma” si sposta sotto le vele del mercato coperto

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, la manifestazione “Gioca con la Mamma”, inizialmente in programma in Piazza Europa, si terrà domani, domenica 10 maggio, in Piazza Cavour, nell’area del mercato cittadino. Restano invariati gli orari dell’evento, che si svolgerà dalle 9 alle 20. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare il ruolo delle mamme all’interno della comunità attraverso una giornata ricca di attività, giochi e occasioni di incontro dedicate alle famiglie. L’evento punta a valorizzare il rapporto tra genitori e figli e a rendere omaggio alla figura materna in occasione della sua festa. Nel corso della giornata sono previste attività all’aperto, momenti sportivi, giochi e iniziative pensate per coinvolgere bambini e adulti in un clima di partecipazione e condivisione. Alla manifestazione prenderanno parte diverse associazioni del territorio, tra cui Tandem La Spezia, Federcasalinghe Obiettivo Famiglia, Obiettivo Spezia, Pallavolo Don Bosco, ProSpezia Ciassa Brin e Nasi Uniti. L’iniziativa rientra nel calendario degli appuntamenti dedicati alle famiglie e alla promozione dei valori di inclusione, solidarietà e partecipazione, con l’intento di rendere la città sempre più accogliente e a misura di bambino.