Loano: inaugurata Villa Amico, struttura residenziale che favorisce l’autonomia abitativa e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Loano. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 maggio, l’inaugurazione di Villa Amico, immobile situato in viale Silvio Amico a Loano che ospita due differenti progetti per ragazzi con disabilità.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, i membri dell’amministrazione comunale di Loano guidata dal sindaco Luca Lettieri, l’assessore comunale finalese e presidente dell’Ats 5 Finalese Luciana Di Mauro, i rappresentanti dell’Associazione Dopodinoi Onlus Giorgio Genta (presidente) e Riccardo Ferrari, i consiglieri regionali Alessandro Bozzano e Sara Foscolo, il consigliere provinciale Demis Aghittino, i sindaci di diversi comuni del comprensorio, la direttrice socio sanitaria di Asl2 Monica Cirone, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e autorità civili e militari del territorio.

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