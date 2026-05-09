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Matthew Modine protagonista della quarta giornata del Riviera International Film Festival

Matthew Modine protagonista della quarta giornata del Riviera International Film Festival

matthew modine

La quarta giornata del Riviera International Film Festival, a Sestri Levante, ha avuto due mattatori indiscussi in Matthew Modine e Claudio Amendola protagonisti, rispettivamente, di una masterclass e di un talk calorosissimi in un convento dell’Annunziata completamente sold out.

Modine, inoltre, ha tenuto a battesimo la seconda edizione della retrospettiva Bertolucci (R)evolution presentando, insieme alla presidente della Fondazione Bertolucci Valentina Ricciardelli e al giornalista Mattia Carzaniga, la proiezione de L’ultimo imperatore e, sempre all’Ariston, l’attore statunitense ha premiato i cortometraggi realizzati dagli studenti delle classi primarie e secondarie dell’IC Sestri Levante e dell’IC Rivarolo Genova nell’ambito di Riff Educational.

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