Matthew Modine protagonista della quarta giornata del Riviera International Film Festival

La quarta giornata del Riviera International Film Festival, a Sestri Levante, ha avuto due mattatori indiscussi in Matthew Modine e Claudio Amendola protagonisti, rispettivamente, di una masterclass e di un talk calorosissimi in un convento dell’Annunziata completamente sold out.

Modine, inoltre, ha tenuto a battesimo la seconda edizione della retrospettiva Bertolucci (R)evolution presentando, insieme alla presidente della Fondazione Bertolucci Valentina Ricciardelli e al giornalista Mattia Carzaniga, la proiezione de L’ultimo imperatore e, sempre all’Ariston, l’attore statunitense ha premiato i cortometraggi realizzati dagli studenti delle classi primarie e secondarie dell’IC Sestri Levante e dell’IC Rivarolo Genova nell’ambito di Riff Educational.

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