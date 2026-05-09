Migliaia di chilometri e decine di multe con l’auto del suo assistito (che era ricoverato): revocato amministratore di sostegno

Genova. Avrebbe usato per due anni l’auto del suo assistito facendogli arrivare 22 multe e avrebbe gestito in modo non consono i soldi di altre persone non autosufficienti. Comportamenti non appropriati per un avvocato di Genova che nei giorni scorsi è stato revocato dal giudice tutelare Pasquale Perfetti.

Il procedimento è partito dopo la segnalazione della figlia di un assistito, che ha lamentato come, nonostante il padre fosse ricoverato dal 2020, avesse ricevuto 22 multe tra il 2021 e il 2023.

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