Pallanuoto M/ Bogliasco sconfitta dal Sori (14-9). Ora i playoff

Dall’ufficio stampa Bogliasco 1951
Si chiude con un KO che non intacca la classifica la regular season dei ragazzi dell’AGN Energia Bogliasco 1951. Già certi del quarto posto e con il pass per i playoff promozione blindato dalla scorsa settimana, i biancazzurri cedono 14-9 nel derby contro il Sori, valido per l’ultimo turno di Serie A2. La sfida, per quanto sentita come ogni derby, si è trasformata in un utile test agonistico per entrambe le formazioni in vista degli imminenti impegni della post-season.