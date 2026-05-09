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Sport

Pallanuoto M/ Bogliasco sconfitta dal Sori (14-9). Ora i playoff

Pallanuoto M/ Bogliasco sconfitta dal Sori (14-9). Ora i playoff

Generico maggio 2026

Dall’ufficio stampa Bogliasco 1951

Si chiude con un KO che non intacca la classifica la regular season dei ragazzi dell’AGN Energia Bogliasco 1951. Già certi del quarto posto e con il pass per i playoff promozione blindato dalla scorsa settimana, i biancazzurri cedono 14-9 nel derby contro il Sori, valido per l’ultimo turno di Serie A2. La sfida, per quanto sentita come ogni derby, si è trasformata in un utile test agonistico per entrambe le formazioni in vista degli imminenti impegni della post-season.

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