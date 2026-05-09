Partenza Amerigo Vespucci, il presidente Bucci: “Rafforzato il profondo legame tra questa storica nave e la Liguria”

Genova. “L’Amerigo Vespucci è un simbolo dell’eccellenza della marineria italiana nel mondo. Come dimostrano anche le tante attrezzature a bordo prodotte sul nostro territorio, esiste un profondo legame tra questa storica nave e la Liguria, perché Genova e la Liguria hanno avuto un grandissimo peso nella storia della marineria italiana e in quello che è stato fatto attraverso i secoli per costruire quella che noi oggi chiamiamo Blue Economy, un settore che crea occupazione e crescita per tutta la nazione. L’Italia, con i suoi ottomila chilometri di coste, dovrebbe essere il paese più ‘marinaro’ di tutto il Mediterraneo e di tutta Europa: impegniamoci affinché sia così”.

Così il presidente Bucci, intervenuto oggi alla cerimonia di partenza di Nave Amerigo Vespucci da Genova per la campagna “Nord America 2026”. All’evento era presente anche la vicepresidente Simona Ferro.

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