“Punto de Reunion!”, cinque giorni di incontri tra pace, scuola e Costituzione

Sarà un percorso di confronto aperto tra associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche quello promosso dall’associazione Disarma con “Punto de Reunion!”, il ciclo di incontri e iniziative pubbliche in programma dal 13 al 17 maggio tra Sarzana, Santo Stefano di Magra e La Spezia. Cinque giornate dedicate ai temi della pace, del ripudio della guerra, della difesa della Costituzione e della scuola pubblica, con l’obiettivo di costruire – spiegano gli organizzatori – “un’alternativa politica e culturale” rispetto alle scelte che stanno segnando il panorama nazionale e internazionale.

Il programma prenderà il via con due appuntamenti di confronto politico e associativo. Martedì 13 maggio alle 17.30, alla Sala della Repubblica, si terrà “Disarma incontra le associazioni”, incontro che vedrà l’intervento del docente Alessandro Volpi. Giovedì 15 maggio, sempre alle 17.30 ma all’Ex Opificio Vaccari, spazio invece a “Disarma incontra la politica”, con la partecipazione della sindaca di Santo Stefano di Magra Paola Sisti, del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, del segretario nazionale del Partito Comunista Italiano Mauro Alboresi, del consigliere comunale spezzino Roberto Centi, del coordinatore nazionale Disarma Claudio Grassi, del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Orlando e del capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.

“Mettere a disposizione alcune idee centrali per un programma politico alternativo” è l’obiettivo dichiarato dell’iniziativa, che affronterà questioni legate alla guerra, alla crisi della scuola pubblica e alla tutela dei principi costituzionali. Ampio spazio sarà dedicato anche alla situazione in Palestina. Giovedì 14 maggio alle 17.30, alla Sala della Repubblica, è infatti in programma “Alì Rashid, una vita per la Palestina”, iniziativa organizzata nel primo anniversario della scomparsa dell’ex diplomatico e parlamentare palestinese. L’incontro sarà introdotto e coordinato da Claudia La Barbera, traduttrice dall’arabo, e vedrà gli interventi di Giancarlo Albori di ANPI Massa Carrara e Gazafuorifuoco, Michele Borgia della Freedom Flotilla, il pacifista israeliano Dror Briskin, Karim Hamarneh dell’associazione culturale Liguria Palestina, Claudio Grassi e dell’attore, scrittore e cantautore Moni Ovadia.

Sabato 16 maggio alle 17.30, all’Ex Opificio Vaccari, sarà invece presentato il libro “La controriforma permanente”, appuntamento dedicato al tema della scuola e della sua trasformazione. Parteciperanno Luca Cangemi, autore e curatore del volume, Laura Scotti della segreteria CGIL La Spezia e Antonio Mazzeo, autore e fondatore dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione dell’Unione degli Studenti La Spezia e sarà coordinata dall’insegnante Katia Castellani. Chiusura domenica 17 maggio alle 10 all’Area verde di Marola con “Difendere e attuare la Costituzione”, incontro introdotto e coordinato da Giulia Battolla di Disarma La Spezia. Interverranno l’ex magistrato Domenico Gallo e Giorgio Pagano, co-presidente del Comitato Provinciale della Resistenza. Prevista anche la partecipazione delle sezioni ANPI della provincia spezzina e di territori limitrofi.

Aderiscono a “Punto de Reunion!” numerose realtà della Rete Italiana Pace e Disarmo, tra cui ANPI, ARCI, CGIL, Emergency, Archivi della Resistenza e Legambiente, oltre a Gazafuorifuoco, Freedom Flotilla Coalition, Associazione culturale Liguria Palestina e Circolo Pertini. Hanno inoltre annunciato la loro adesione anche Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano.