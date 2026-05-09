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Rapallo: alle Clarisse di Rapallo, l’estro pianistico di Andrea Bacchetti

Rapallo: alle Clarisse di Rapallo, l’estro pianistico di Andrea Bacchetti

Generico maggio 2026

Dall’ufficio stampa del Teatro delle Clarisse 

 Giovedì 14 maggio, alle ore 21.00, al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo, il pianista Andrea Bacchetti si esibisce in concerto con un programma che spazia con audacia e disinvoltura tra le epoche, dal titolo divertente, e anche un po’ provocatorio, “Da Bach a Chiambretti – 4 secoli di musica in Televisione”. Un voluto richiamo alla frequente presenza di Bacchetti nelle trasmissioni di Chiambretti degli ultimi anni, che hanno reso il pianista ligure un personaggio popolare e noto anche al pubblico che abitualmente non segue la musica classica.

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