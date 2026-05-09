Red Jackets Sarzana a Massa per restare in corsa playoff

Trasferta sulla carta favorevole per i Red Jackets Sarzana, impegnati domenica 10 maggio alle 14.30 sul campo di Marina di Massa contro i White Tiger nell’ambito del Girone D del campionato nazionale di football americano a 9 giocatori. I massesi sono ancora fermi a zero vittorie e rappresentano finora l’unica squadra battuta dai sarzanesi, nettamente all’esordio stagionale.
Un successo permetterebbe ai Red Jackets di continuare a sperare nei playoff, riservati almeno alla seconda classificata del girone. Nonostante il pronostico favorevole, resta alta l’attenzione per un confronto che ha comunque il sapore del derby.