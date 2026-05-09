Riviera Beach Volley: a Finale tappe Gold e Silver del campionato italiano per società

Finale Ligure. Dopo le 50 coppie di venerdì 1 maggio grazie alla collaborazione con la società torinese Offside, Riviera Beach Volley ospita quest’oggi una tappa Gold maschile e femminile del Campionato italiano per società Fipav presso gli storici Bagni Boncardo e una tappa Silver maschile e femminile sulla domenica.

Oltre 30 coppie tra cui spiccano i nomi nel maschile del duo milanese Carucci-Preti protagonisti di grandi prestazioni e piazzamenti al campionato italiano assoluto 2025. Sempre per il team milanese Mibeach scenderanno in campo anche Sergio – Pellegrini, mentre a difendere i colori liguri saranno schierati due coppie d’eccezione, per Palabeach Spotorno Bellosta-Laerte e per Be.vo San Bartolomeo i Leonelli-Brofiga.

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