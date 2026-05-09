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Sestri: il cinema di Stephen Frears al Riviera film Festival

Sestri: il cinema di Stephen Frears al Riviera film Festival

Generico maggio 2026

Dall’ufficio stampa del Riviera International Film Festival

Oggi, al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, sono saliti in cattedra per altrettante masterclass due maestri della regia: il britannico Stephen Frears, Orso d’argento a Berlino con Hi-Lo Country, migliore sceneggiatura a Venezia con Philomena e autore di film indimenticabili quali Le relazioni pericolose, Rischiose abitudini, Alta Fedeltà e The Queen; e Giovanni Veronesi, a sua volta tra i registi italiani più prolifici e popolari, con titoli come Viola bacia tutti, Il mio West, Che ne sarà di noi, la trilogia di Manuale d’amore, Italians, Genitori & figli e Moschettieri del Re, per citarne alcuni.

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