Stillitano: “Un disastro, ora ripartiamo da zero. E ancora con Roberts alla guida”

Ha lo sguardo fisso nel vuoto Charlie Stillitano quando l’arbitro Doveri fischia tre volte e sancisce la retrocessione in Serie C dello Spezia, quattordici anni dopo l’ultima partecipazione. La fine del ciclo più brillante della storia del club, dilapidato in un anno disastroso, zeppo di errori, supponenza, arroganza. Lo Spezia retrocede nella terza serie e lo fa meritatamente, da peggior squadra di questo campionato di Serie B. Si presenta in sala stampa, il presidente, l’uomo che ha scelto Roberto Donadoni e che tredici mesi fa aveva convinto Thomas Roberts a comprare un club ad un passo dalla Serie A. Ora dovrà spiegargli cosa gli aspetta, prendendo decisioni drastiche ma necessarie.

“È un disastro. Non posso spiegare quanto sia deluso. Sono arrabbiato, abbiamo sbagliato tantissimo. Io sono il presidente e ho bisogno di dire ai tifosi, che sono nel mio cuore, che mi dispiace. Ripeto: Tom Roberts è l’unico che non ha colpe”, esordisce Stillitano. “Ora ripartiamo da zero, è importante capire che questa delusione è bruttissima. Oggi mi sento come quando l’Italia è uscita dal mondiale. I tifosi spezzini meritano di più, sono delusissimo. In questo momento vorrei che stessero con noi, perchè dobbiamo ripartire da zero. Non voglio fare promesse, sono deluso e arrabbiato. Ho detto che volevo essere il custode dello Spezia”. Ma al momento, nessun ribaltone: “Non è il momento di parlare di decisioni. Ho ancora la ferita aperta, devo parlare con Roberts. Abbiamo parlato ogni giorno, eravamo preoccupati. Ma non si prendono decisioni a caldo. C’è tempo per prenderle”.

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