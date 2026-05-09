Susanna Baldi alla biblioteca di Santo Stefano con “Quando la memoria cura”

Giovedì 14 maggio alle 17:00 la biblioteca civica “Cesare Arzelà” di Santo Stefano Magra (in Via Arzelà 5, il viale della stazione) ostpierà un incontro con la scrittrice Susanna Baldi, che presenterà il suo libro Il coraggio di ricordare. Quando la memoria cura. “Attraverso un dialogo aperto con il pubblico, l’autrice accompagnerà i presenti in una riflessione sul valore del ricordo come strumento attivo e trasformativo – si legge in una nota di presentazione -. Nel volume, la memoria della Resistenza si intreccia con l’esperienza clinica, dando vita a una narrazione capace di mostrare come le ferite del passato possano diventare radici per una democrazia più consapevole”. L’iniziativa si inserisce nel ciclo “Non ci resta che leggere: iniziative di resistenza letteraria”, promosso dalla biblioteca in collaborazione con il Comune santostefanese con l’obiettivo di valorizzare la lettura come spazio di riflessione critica e crescita collettiva. L’evento è aperto al pubblico. Per informazioni: Biblioteca civica – Tel. 0187 697141

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