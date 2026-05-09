Tarros, gara-3 da dentro o fuori: a Civitanova si gioca tutto

Dentro o fuori: chi vince passa il turno, chi perde chiude la stagione. E’ senza appello la partita che domenica 10 maggio vedrà lo Spezia Basket Tarros scendere sul parquet del Civitanova Marche per gara 3 del primo turno play-off. “Sappiamo che sarà una gara difficile, ma partiamo determinati a provare il tutto per tutto – afferma coach Gabriele Ricci, che guardando alle prime due gare della serie prosegue -. Per noi è stata fondamentale la partita di mercoledì al PalaSprint: ci tenevamo a regalare ai nostri tifosi una bella prestazione, soprattutto di carattere, dopo la brutta prova in gara 1. Non volevamo chiudere la stagione con una sconfitta davanti ai nostri supporter, che voglio ringraziare per il calore e l’affetto che ci hanno dimostrato durante tutto il campionato. Ora vada come vada, chiudiamo l’annata con più tranquillità. Anche se è ovvio che faremo di tutto per proseguire e regalare ai nostri tifosi altre emozioni”.

Per provare a portare a casa gara 3 la Tarros deve giocare come ha fatto mercoledì, provando a migliorare, però, le percentuali al tiro. “Il Civitanova è una squadra ostica – sottolinea coach Ricci – soprattutto in difesa. Noi dobbiamo provare a turare e segnare di più da tre punti, perché con loro riuscire a tirare in area è molto difficile. Dovremo essere anche molto bravi in difesa. Se riusciamo a non concedere loro molto vantaggio, a fare il modo che il divario nel punteggio non si allarghi, possiamo giocarcela”. Tutti abili e arruolati nelle fila bianconere, per provare a continuare l’avventura. Palla a due domenica 10 maggio alle 18 al PalaRisorgimento di Civitanova Marche. Arbitrano Alessandro Zambotto di Cantalice (RI) e Davide Galieri di Campobasso.

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