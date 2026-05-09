Vado approva il progetto esecutivo per piazza Cialet: 326 mila euro per completare la riqualificazione

Vado Ligure. La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione urbana di piazza Cialet, dando ufficialmente il via al completamento di uno degli interventi più significativi per la trasformazione del waterfront di Porto Vado.
L’operazione, dal valore complessivo di 326 mila euro interamente finanziati con risorse comunali, rappresenta il secondo lotto di un percorso di riqualificazione più ampio iniziato nel 2015 e collegato direttamente anche al potenziamento della passeggiata a mare.