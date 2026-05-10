A Quarto alta una nuova area cani per il Levante

Genova. Nasce una nuova area cani nel Levante genovese. Venerdì 15 maggio alle 11.30 sarà inaugurata “Scodinzolandia”, realizzata in via delle Campanule, accanto allo svincolo autostradale di corso Europa. All’apertura ufficiale prenderanno parte le autorità del Municipio Levante.

Il nuovo spazio verde nasce con l’obiettivo di offrire un’area attrezzata e accessibile dedicata ai cani e ai loro proprietari, diventando un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la zona del Levante cittadino. L’area sarà gestita dall’associazione Galgo Lovers Italia APS attraverso un patto di collaborazione con il Municipio. L’associazione si occuperà della cura, della manutenzione e della gestione quotidiana dello spazio.

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