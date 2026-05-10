Alla scoperta del cantiere della cattedrale: evento speciale al Parco archeologico di Luni

Il Museo nazionale e Parco archeologico di Luni si prepara ad un evento speziale: porte aperte del cantiere della cattedrale, uno dei suoi luoghi più affascinanti e solitamente inaccessibile.

In una nota del Parco si legge: “Un’occasione rara per scoprire dal vivo il lavoro di archeologi e restauratori impegnati nella conservazione di questo straordinario edificio, che custodisce la più antica memoria religiosa del territorio. Edificata intorno alla metà del V secolo su una preesistente domus romana, nota come domus di Oceano, la Cattedrale conserva ancora preziose tracce dei raffinati pavimenti a mosaico e ad intarsio marmoreo, testimoni delle profonde trasformazioni che hanno attraversato il sito fino all’abbandono di Luni, nel XIII secolo”.

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