Alpini, la stecca passa a Brescia: si chiude l’adunata di Genova. Salis: “Emozione indimenticabile”

Genova. Con la tradizionale cerimonia del passaggio della stecca in via Diaz e con l’ammainabandiera in cima alla scalinata del Milite Ignoto si è chiusa a Genova la 97esima Adunata nazionale degli Alpini. Sesta volta nel capoluogo ligure, un record a pari merito con Torino e Trieste.

A raccogliere il testimone, alla fine della lunghissima sfilata protagonista della giornata di domenica con 80mila penne nere (questo il numero definitivo comunicato dagli organizzatori), è stata la città di Brescia che ospiterà l’edizione 2027. Lo scambio è avvenuto formalmente tra i presidenti delle due sezioni Ana, da Stefano Pansini a Enzo Rizzi, ma idealmente anche tra le due sindache Silvia Salis e Laura Castelletti.

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