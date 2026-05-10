Arboscello alla commemorazione a Mauthausen: “L’antifascismo non è anacronistico”

Genova. Il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello ha partecipato oggi, in rappresentanza del Consiglio regionale della Liguria, alla cerimonia internazionale in ricordo della liberazione del campo di Mauthausen insieme alle delegazioni dell’Aned di Savona e di Genova.

“Ho portato con me la memoria di chi ha perso la vita in modo atroce e inumano a causa di un regime totalitario ed efferato; la memoria di chi con il proprio tributo di sangue ha costruito la Repubblica e la Costituzione, in nome della libertà e della democrazia, contro il nazifascismo – ha detto Arboscello. Viviamo un momento storico di grandi contrapposizioni e i fatti avvenuti il 25 aprile lo hanno confermato: l’antifascismo non è anacronistico, l’antifascismo è nella nostra Costituzione“.

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