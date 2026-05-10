Aromatica, grande successo per l’edizione 2026: oltre 30.000 visitatori

Diano Marina. Aromatica 2026 -un’edizione riuscitissima- si chiude con una stima di oltre 30.000 visitatori, un giro d’affari immediato superiore ai 2,5 milioni di euro, oltre 1,5 milioni di visualizzazioni sui social nell’ultima settimana, 55 ospiti, 20 cooking show, 3 cene a 4 mani, 31 piatti a tema nei ristoranti: numeri estremamente importanti, per un evento che ha consentito a Diano Marina e al Golfo Dianese di promuoversi nei bacini primari di riferimento per il turismo.
La pioggia della domenica ha solo parzialmente impedito l’atteso massiccio flusso di visitatori, comunque numerosissimi sia nella mattinata che nel corso del pomeriggio.