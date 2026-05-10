Bagnone è Villaggio montano Cai: due giorni di festa, convegni ed escursioni

Con il fine settimana del 16 e 17 maggio, numerosi eventi, incontri ed esperienze inaugureranno l’ingresso del Comune di Bagnone nel progetto Villaggi Montani Certificati CAI.

Villaggi Montani è infatti un progetto ambientale e sociale che contribuisce a mantenere una elevata qualità paesaggistica dei luoghi e favorire le condizioni economiche e sociali adeguate alle persone che vi vivono. Fanno parte del progetto quei luoghi dove è possibile sviluppare un turismo sostenibile e consapevole e favorire la vita in montagna in tutte le stagioni dell’anno. Tutte caratteristiche che il Club Alpino Italiano ha riconosciuto anche in Bagnone, che oggi è l’unica località del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e della Toscana tra i 7 Villaggi Montani certificati di Italia insieme a Val di Zoldo (BL), Alta Valle Maira (CN), Crissolo (CN), Monte Amandola – Sibillini (FM), Cansano (AQ) e Opi (AQ), Sabato 16 e domenica 17 maggio si festeggia questo importante riconoscimento.

Sabato, a partire dalle ore 9.00, il rinnovato Museo Archivio della Memoria di Bagnone sarà sede di una tavola rotonda dal titolo “Terre alte: Bagnone, quale futuro?”, con interventi del Comune di Bagnone, del Club Alpino Italiano nazionale, regionale e locale e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e di esperti da tutta Italia. La mattinata terminerà in piazza Marconi, dove i rappresentanti nazionali del Club Alpino Italiano consegneranno le targhe del marchio “Villaggi Montani CAI” al Comune e alle 20 aziende partner che hanno aderito al progetto. Seguirà un buffet offerto dalle stesse aziende negli stand allestiti in piazza. Il momento sarà allietato dal gruppo folkloristico del CantaMaggio Corlaghese.

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