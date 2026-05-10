Calcio/ Fiorentina – Genoa: 0-0 con poche emozioni

Una partita con poche emozioni e ritmi bassi termina 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Al Franchi le due squadre non riescono quasi mai a rendersi davvero pericolose, chiudendo una gara equilibrata ma povera di occasioni nitide. Daniele De Rossi sceglie alcune novità in difesa, rilanciando Zatterstrom accanto a Marcandalli e Ostigard davanti a Bijlow, con Vasquez inizialmente escluso. Ellertsson e Martin sugli esterni, mentre in mezzo al campo agiscono Frendrup e Amorim. In attacco Colombo viene supportato da Ekhator e Vitinha.

La prima conclusione della partita arriva al 7’, quando Colombo prova a impensierire De Gea senza però creare particolari problemi al portiere viola. Al 18’ Amorim tenta un cross che si trasforma in un tiro terminato sopra la traversa. La Fiorentina replica un minuto più tardi con Dodò, che non trova lo specchio della porta.

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