Camogli: la Sagra del pesce sfida la pioggia; tanti in coda davanti al padellone

Il meteo segnava pioggia e così è stato per la 74ª edizione della Sagra del pesce di Camogli. In piazza Colombo giusto il tempo della benedizione della maxi padella da parte dell’arciprete don Danilo Dellepiane, dei saluti delle autorità, delle premiazioni e dei riconoscimenti e poi ha iniziato a piovere. Fortunatamente non per molto.

Lunga la fila d’attesa, molto ordinata, composta da tantissime persone provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero in attesa della vaschetta di pesce fritto, grazie alla storica pescheria Martini main sponsor della sagra insieme a Zucchi che fornisce l’olio “Fritto Libero!”.

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