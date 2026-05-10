Camogli: San Fortunato, spettacolo pirotecnico e falò

In una Camogli strapiena di gente per la Festa di San Fortunato la serata si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Iannotta Fireworks, l’illuminazione del campanile della basilica con la colombina e i suggestivi falò sulla spiaggia costruiti dai Quartieri Porto, Pinetto e Rissêu. Quest’anno sono stati rappresentati un contenitore dal quale spunta un gremlin che mangia i popcorn; Saetta McQueen (un’auto da corsa antropomorfa protagonista dei film Cars); un carro armato con l’estremità anteriore annodata e i colori della pace. Tutti molto apprezzati. Tra qualche ora la 74ª edizione della Sagra del pesce.

Foto di Consuelo Pallavicini

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