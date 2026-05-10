COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Centro Ovest, strappo ricucito con il Pd dopo l’incontro col segretario Tognoni

Centro Ovest, strappo ricucito con il Pd dopo l’incontro col segretario Tognoni

municipi centro ovest

Genova. Torna la pace, almeno per il momento, nel Municipio Centro Ovest. Sabato il segretario provinciale del Pd, Francesco Tognoni, ha incontrato i consiglieri Pd-Lista Salis che nelle ultime settimane avevano “disertato” consiglio e commissioni in dissenso con la gestione del presidente pentastellato Michele Colnaghi.

Fumata bianca al termine dell’incontro: il coordinamento del Pd Centro Ovest ha espresso “soddisfazione per i chiarimenti ricevuti e per l’apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto sul territorio dai nostri eletti”, assicurando che “a partire da lunedì, gli eletti e le assessore del Partito Democratico Centro Ovest riprenderanno regolarmente la partecipazione alle attività istituzionali di giunta, consiglio e commissioni.

» leggi tutto su www.genova24.it