Chiavari: inaugurazione della nuova fermata Amt in Corso Assarotti

Dall’Unione Sindacale di Base

​L’inaugurazione della nuova fermata AMT in Corso Assarotti viene presentata in queste ore come un grande traguardo di riqualificazione per Chiavari. Tuttavia, come *USB Trasporti*, riteniamo doveroso riportare l’attenzione sulla realtà dei fatti, che è ben diversa dalla narrazione trionfalistica delle istituzioni.

​Non si può parlare di successo per un lavoro che arriva con un ritardo di due anni e mezzo. Lo smantellamento del vecchio capolinea è avvenuto senza che vi fosse una struttura alternativa pronta, lasciando per lungo tempo la città priva di un punto di riferimento adeguato.

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