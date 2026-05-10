Cinque Terre, il Parco cerca operatori per recuperare i terreni incolti: concessione gratuita nell’ambito di Hero-vine

Rendere nuovamente produttivi terreni che rischiano di sparire per portare avanti una tradizione che ha contribuito a rendere uniche le Cinque Terre: il recupero dei vigneti. Per farlo, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a operatori economici con il fine di recuperare le terre incolte. L’iniziativa riguarda i terreni agricoli di proprietà dell’Ente Parco situati nel Comune di Riomaggiore, che verranno concessi in uso gratuito per finalità sperimentali.

Questa operazione rappresenta un tassello aggiuntivo del progetto ‘Hero-vine’ (Viticoltura 4.0), cofinanziato dall’Unione Europea , che coinvolge un partenariato strategico composto dal Centro di sperimentazione e assistenza agricola in qualità di capofila, assieme a Coldiretti La Spezia, Parco nazionale delle Cinque Terre, Organismo di Consulenza PSR & Innovazione Liguria S.r.l., azienda agricola Capellini Luciano e Coldiretti Liguria. Il progetto punta alla salvaguardia attiva del territorio attraverso l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contrastando l’abbandono dei versanti e garantendo la manutenzione dei muretti a secco.

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