Comuni Levante: i Gonfaloni alla adunata nazionale degli Alpini a Genova

I sindaci del Levante o loro rappresentanti hanno preso parte questa mattina al lungo corteo, appuntamento cruciale della Adunata nazionale degli Alpini a Genova che terminerà questa sera verso le 19 con la sezione di Genova e i gruppi del Levante. Raduno che ha esteso l’abbraccio degli Alpini anche nel Levante dove hanno soggiornato numerosi nelle strutture ricettive, che hanno visitato e apprezzato le nostre città, gustato le specialità nei nostri ristoranti, offerto concerti corali in diverse località. Ricordiamo anche che il Coro Voci d’Alpe diretto dal Maestro Giuseppe Tassi, ieri sera ha partecipato all’applaudito concerto al Carlo Felice.

Rai3 ha mandato in onda questa mattinata un servizio in diretta sulla sfilata. Molto interessante il servizio andato in onda in diretta ad oltranza su Tele Nord. Gli alpini intervistati hanno sottolineato la bellezza di Genova e la grande accoglienza loro riservata dai genovesi. Giudicate meschine le polemiche sollevate nei giorni scorsi.

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