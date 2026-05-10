Dirigenti comunali, Pd all’attacco su una nomina: “Quali criteri di merito ha seguito la giunta?”

I consiglieri comunali del Partito democratico Andrea Montefiori, Martina Giannetti, Dino Falugiani, Viviana Cattani, Piera Sommovigo, Marco Raffaelli, Andrea Frau e Andrea Massalongo hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Pierluigi Peracchini, anche nella sua veste di assessore al Personale, per chiedere chiarimenti sulla nomina del direttore del nuovo Dipartimento 2 “Pianificazione Territoriale”, ricaduta sul dirigente Simone Cananzi.

Nel nuovo assetto deliberato di recente, il Dipartimento 2 assume competenze particolarmente rilevanti, comprendendo i centri di responsabilità relativi a Pianificazione territoriale, Urbanistica, Amministrativo legale, Espropri, Portualità, Arredo urbano e Progetti speciali.

A questi si aggiunge la nuova struttura organizzativa “Edilizia”, affidata in via sperimentale al direttore dello stesso dipartimento e comprendente Edilizia privata, Sue, Suap Edilizia e Paesaggio.

Secondo i firmatari dell’interrogazione, con questa riorganizzazione il Dipartimento 2 diventa “quello di maggior rilievo per quantità e importanza delle competenze”.

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