Escursione guidata con l’e-bike a Suvero

La Pro loco di Rocchetta di Vara, in collaborazione con l’Ente Pro Loco Liguria, organizza per domenica 24 maggio un giro guidato in e-bike alla scoperta del territorio in modalità sostenibile. L’iniziativa propone un percorso adatto a tutti, ideale per principianti e per chi desidera esplorare i paesaggi locali in gruppo.

Il punto di partenza è fissato nella frazione di Suvero alle ore 14:30. La quota di partecipazione è di 50 euro, cifra che comprende sia l’escursione con guida sia il noleggio della bicicletta elettrica. Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il termine di mercoledì 20 maggio. Per riservare il proprio posto o richiedere ulteriori dettagli è attivo il contatto telefonico al numero 347 8128318.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com