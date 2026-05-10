“Eumenidi in piscina” il debutto italiano è alla Spezia: in acqua le coreografie della Rari Nantes Savona e il teatro classico

Sarà la piscina comunale “Due giugno” della Spezia a tenere a battesimo, sabato 16 maggio alle 18.30, il debutto della tournée italiana di “Eumenidi in piscina”. Lo spettacolo, che fonde il teatro di prosa con il nuoto artistico, inaugura il suo percorso nazionale proprio dalla Liguria, coinvolgendo atleti e attori professionisti in una performance d’avanguardia.

L’opera, della durata di 65 minuti, propone un’interazione tra la parola recitata e l’espressione corporea dei nuotatori della Rari Nantes Savona. Il cast, interamente composto da giovani under 35, si muove tra i bordi e l’acqua della vasca, trasformando l’impianto sportivo in un palcoscenico animato da coreografie, suoni e giochi di luce.

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