Furti ad Albenga e arresti, il comitato di Campochiesa ai carabinieri: “Segnale importante per il territorio, grazie al lavoro dell’Arma”

Albenga. Un ringraziamento pubblico ai carabinieri dopo gli arresti legati ai furti avvenuti anche a Campochiesa. È quello che arriva dal Comitato di Campochiesa e dal Controllo del Vicinato della frazione ingauna, dopo la notizia dell’operazione che ha portato all’arresto di padre e figlio accusati di una serie di colpi tra le province di Savona e Imperia.

Tra gli episodi contestati ai due indagati figura infatti anche un furto avvenuto proprio nella frazione albenganese, un fatto che nei mesi scorsi aveva creato forte preoccupazione tra residenti e famiglie della zona.

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