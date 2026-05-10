Genoa, De Rossi dopo lo 0-0 di Firenze parla di futuro: “Sto bene a Genova, ma nel calcio nessuno può fare promesse”

Firenze. Un pareggio che porta il Genoa a quota 41 punti. Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina, Daniele De Rossi si presenta in sala stampa con toni pacati ma soddisfatti, sottolineando soprattutto l’atteggiamento dei suoi in una gara non semplice.

“L’attacco si è mosso bene, ha lottato senza palla e ha cercato la profondità, che era quello che avevo chiesto in preparazione gara come strategia. Non sono stati serviti benissimo e le occasioni sono venute da giocate un po’ sporche. Abbiamo giocato meglio in altre partite, però ci sta, era una partita difficile e il campo era molto lento. Siamo rimasti dentro la partita”.

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