Il 18 maggio sciopero generale Usb: “Contro l’economia di guerra, pronti ancora a bloccare tutto”

Genova. Il 18 maggio sarà ancora sciopero generale: a proclamarlo è il sindacato Usb che a Genova lancia l’appuntamento alle 10.00 davanti alla prefettura in vista della manifestazione nazionale del 23 maggio a Roma.

“Contro guerra, sfruttamento e repressione vogliamo salario, pace e stato sociale. Torniamo a riempire le strade e scioperare contro l’economia di guerra che stanno pagando lavoratrici e lavoratori, precari, disoccupati, studenti e quartieri popolari – scrive l’Usb in una nota -. Mentre miliardi vengono destinati al riarmo, i nostri salari sono sempre più bassi, la sanità pubblica è inaccessibile, la benzina è un bene di lusso, gli affitti sono insostenibili. In Italia il lavoro diventa sempre più povero e i giovani di questo paese non hanno più alternative: andarsene o rassegnarsi a miseria e precarietà”.

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