Il Premio Aromatica 2026 a Nicola Ferrarese: “Impegno e passione per il territorio”

Diano Marina. Conferito questa mattina dal Sindaco Cristiano Za Garibadi e dall’Assessore al turismo Luca Spandre a Nicola Ferrarese il prestigioso Premio Aromatica, dedicato ai dianesi che si sono affermati nel mondo nel campo della ristorazione, della pasticceria, dell’ospitalità e della valorizzazione del territorio.

Nicola Ferrarese, operatore turistico e pluripremiato produttore olivicolo, apprezzato anche per il suo approccio etico e sostenibile all’agricoltura, guida l’azienda agricola Tera de Prie fondata dal padre Franco, che si estende su circa 15 ettari dell’Alta Valle Impero. Tra i riconoscimenti ottenuti, numerosi premi internazionali come il NYIOOC World Olive Oil Competition, il più grande e prestigioso concorso di qualità dell’olio d’oliva al mondo, e importanti risultati in concorsi europei. Particolarmente significativo è stato il premio BIOL Kids 2019, assegnato da una giuria di bambini. Nicola Ferrarese è anche sommelier FISAR, assaggiatore di formaggi ONAF e assaggiatore di olio OAL. Il suo approccio è profondamente legato alla filosofia Slow Food, di cui Tera de Prie è Presidio Olivi Secolari dal 2018, e con cui condivide la visione di un’agricoltura che mette al centro il rispetto del territorio, dell’ambiente e delle persone. Accanto all’attività agricola, Nicola Ferrarese sviluppa un profondo lavoro di ricerca e divulgazione culturale.

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