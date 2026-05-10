Lavagna: anche la costruzione di aiuole costituisce un “abuso edilizio”

A Lavagna, individuazione di due abusi edilizi da parte della polizia urbana chiamata, come in tutti i Comuni, a compiere controlli mensili da segnalare agli organi sovraordinati. A Lagna la scoperta riguarda due diverse situazioni, entrambe nei pressi di via Moggia, la strada che porta allo svincolo autostrasdale e a Cogorno; strada a vocazione agricola. Gli abusi sono relativi alla presenza di casotti da giardino in genere per raccogliere gli attrezzi, una stazccionata, un muretto in mattoni e aiuole. Di seguito la scheda.

LA SCHEDA

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