Marola si ribella alla barriera: “Il mare non si chiude”. Cittadini pronti a presentare due proposte alternative

“Marola c’era prima della base. E’ la Marina ad avere una servitù, non gli abitanti”. È una delle frasi che restano sospese nell’aria mentre, al tramonto, l’assemblea pubblica convocata dalle associazioni del quartiere si scioglieva tra capannelli, applausi e scenari sino a pochi giori fa impensabili, come il boicottaggio del Palio da parte dei marolini.

L’altro ieri, nell’area verde di Marola, decine di residenti, rappresentanti delle associazioni e cittadini, si sono ritrovati per discutere della barriera galleggiante che la Marina militare ha installato nel varco della Darsena Duca degli Abruzzi, e che dal 18 maggio dovrebbe andare a limitare il passaggio delle imbarcazioni a tre finestre orarie giornaliere, durante i mesi estivi.

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