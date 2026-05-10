Nave Vespucci è salpata per il Nord America: “Senza equipaggio sarebbe un corpo vuoto”

Partita ufficialmente la campagna Nord America 2026 di nave Vespucci dopo dieci mesi di lavori nell’arsenale della Spezia. L’itinerario prevede di toccare i principali scali marittimi dei due Paesi, partecipando a importanti appuntamenti navali internazionali e nazionali come il Sail250th negli Stati Uniti, il Rendez-vous naval de Québec in Canada, la XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium a Venezia e la Barcolana nel golfo di Trieste. Prima tappa le Isole Canarie; sarà a Tenerife dal 22 al 26 maggio.

Il Vespucci, salpato da Genova, prevede un itinerario di 156 giorni, durante i quali percorrerà 12.151 miglia nautiche, con 207 giorni di mare e 13 soste complessive, di cui 8 in porti esteri, prima del rientro a Trieste previsto per il 12 ottobre. Il veliero tornerà alla Spezia subito dopo per una nuova sosta lavori in arsenale. L’equipaggio potrà riabbracciare tra cinque mesi le famiglie.

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