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Nave Vespucci è salpata per il Nord America: “Senza equipaggio sarebbe un corpo vuoto”

Nave Vespucci è salpata per il Nord America: “Senza equipaggio sarebbe un corpo vuoto”

Nave Vespucci (ph Marina Militare)

Partita ufficialmente la campagna Nord America 2026 di nave Vespucci dopo dieci mesi di lavori nell’arsenale della Spezia. L’itinerario prevede di toccare i principali scali marittimi dei due Paesi, partecipando a importanti appuntamenti navali internazionali e nazionali come il Sail250th negli Stati Uniti, il Rendez-vous naval de Québec in Canada, la XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium a Venezia e la Barcolana nel golfo di Trieste. Prima tappa le Isole Canarie; sarà a Tenerife dal 22 al 26 maggio.

Il Vespucci, salpato da Genova, prevede un itinerario di 156 giorni, durante i quali percorrerà 12.151 miglia nautiche, con 207 giorni di mare e 13 soste complessive, di cui 8 in porti esteri, prima del rientro a Trieste previsto per il 12 ottobre. Il veliero tornerà alla Spezia subito dopo per una nuova sosta lavori in arsenale. L’equipaggio potrà riabbracciare tra cinque mesi le famiglie.

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