Ospedale Albenga, Marabello replica a Melgrati: “Nessuna morale, ma sulla riapertura del pronto soccorso si è arreso”.

Alassio. “Nessuno intende fare la morale al primo cittadino di Alassio il quale, a suo tempo, si era certamente impegnato per la sanità ligure anche se oggi si è evidentemente adagiato, o meglio, arreso per quanto riguarda la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga e dei suoi reparti”. Inizia così la replica di Fabrizio Marabello, neo-esponente di Futuro Nazionale, al sindaco di Alassio Marco Melgrati. Era stato lo stesso Marabello a chiamare in causa il sindaco alassino nel podcast di IVG “La Telefonata”, lamentando che Melgrati, come altri sindaci del ponente savonese, avesse abbandonato le battaglie per la riapertura dell’ospedale di Albenga e del punto nascite di Pietra Ligure.

La replica del primo cittadino alassino è arrivata secca proprio nel corso dell’ultimo episodio del podcast, dove Melgrati è intervenuto per rivendicare il proprio contributo alla sanità locale.

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